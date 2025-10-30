Cumhuriyet Gazetesi Logo
20 yıl önce kurumuştu... 6.1'lik depremin ardından yeniden ortaya çıktı!

20 yıl önce kurumuştu... 6.1'lik depremin ardından yeniden ortaya çıktı!

30.10.2025 15:46:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
20 yıl önce kurumuştu... 6.1'lik depremin ardından yeniden ortaya çıktı!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 20 yıl önce kuruyan, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından eskisinden daha gür akmaya başlayan su kaynağı bölge halkına umut oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde uzun yıllar sebze ve meyve bahçelerine hayat veren, yaklaşık 20 yıl önce kuruyan su kaynağının depremle yeniden akmaya başlaması bölgedeki yurttaşları sevindirdi.

İlçeye bağlı kırsal Emendere Mahallesi sınırları içindeki termal alanın üst yakasından akan, uzun yıllar sebze ve meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılan pınar, yaklaşık 20 yıl önce kurudu.

Ilık akan su kaynağının yok olması bölgedeki sebze ve meyve yetiştiriciliğini de olumsuz etkiledi.

Image

Mahallenin yaşlılarının, çocukluk ve gençlik hatıralarında kalan su kaynağı, 10 Ağustos'ta Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntıların ardından, eski çıkış noktasından yeniden akmaya başladı.

Eskisinden de gür akan, kendisine yeni yollar oluşturan su kaynağı, Emendere Mahallesi sakinlerini sevindirdi.

Mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki İsmet Akgül, uzun yıllar kaynaktan akan suyun hektarlarca alandaki meyve ve sebze bahçelerine can suyu olduğunu söyledi.

TANKERLE GETİRİLEN SUYLA TARIM SULAMASI YAPILIYORDU

Yaklaşık 20 yıl önce kaynağın kurumasının ardından bölgedeki bahçelerin de yeşermediğini vurgulayan Akgül, bu durumun kırsal Pürsünler Mahallesi'ne kadar olan 5 kilometre mesafedeki alanı etkilediğini anlattı.

Image

Akgül, bölgede kaynak kuruduktan sonra tarım sulamasının tankerle getirilen sularla yapıldığını ancak yetersiz kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çok şükür suyumuz geldi. Bahçelerimize yetecek kadar suyumuz var artık. Önceki depremde çıktı, akmaya devam ediyor. Ilık bir su akardı, şifalı veya termal su değildi zaten. Önceden de bağımızı, bahçemizi sulamamıza yarıyordu. Ben 65 yaşındayım. İlk çıktığı zamanı hatırlamıyorum. Su, 45 yaşlarıma kadar akardı, 20 yıl önce kurudu. Cenabıallah'ın işi, bu depremlerle yine geldi. Şimdi millet su böyle akmaya devam ederse bağ bahçe yapacak."

"ÖNCEKİNDEN DAHA FAZLA AKIYOR"

Mahalleden İsmail Koç ise, depremden sonra yeniden çıkan suyun, eski kaynağından aktığını belirterek, "Belki kesilir yeniden, belki kesilmez ama eski kaynağından akıyor. Kesilmeden önce aktığından daha fazla akıyor şimdi" diye konuştu.

Image

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #su kaynağı #Sındırgı

İlgili Haberler

Balıkesir Sındırgı güne yine depremle uyandı!
Balıkesir Sındırgı güne yine depremle uyandı! 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından adeta beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı, bu sabaha da depremle uyandı. AFAD, saat 08.28 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.
6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı... Sındırgı'da son durum ne?
6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı... Sındırgı'da son durum ne? Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.
Murat Kurum, Sındırgı depreminin 'bilançosunu' açıkladı: '127 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık'
Murat Kurum, Sındırgı depreminin 'bilançosunu' açıkladı: '127 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık' Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde önceki gün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine girmeye çekinenler, geceyi çadırlarda geçirdi. Bakan Murat Kurum depremin bilançosunu açıkladı.