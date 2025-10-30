Balıkesir Sındırgı güne yine depremle uyandı!

Geçen günlerde 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve artçı sarsıntıların devam ettiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, bu sabah da deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Sındırgı'da saat 08.28 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.21 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.