Balıkesir Sındırgı güne yine depremle uyandı!

Balıkesir Sındırgı güne yine depremle uyandı!

30.10.2025 08:58:00
Balıkesir Sındırgı güne yine depremle uyandı!

6.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından adeta beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı, bu sabaha da depremle uyandı. AFAD, saat 08.28 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

Geçen günlerde 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve artçı sarsıntıların devam ettiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, bu sabah da deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Sındırgı'da saat 08.28 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.21 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

