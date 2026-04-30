20 yıldır kayıp Hamdi Karakuş dosyası: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

30.04.2026 09:43:00
İHA
Eskişehir'de 42 yaşındayken kaybolan ve 20 yıldır kendisinden haber alınamayan şahsın bir tüfek dipçiğindeki DNA'dan izinin bulunması sonrası gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgileri göre, 17 Temmuz 2005 yılında Hamdi Karakuş, 41 yaşındayken Günyüzü ilçesine bağlı Çardaközü Mahallesi'nden husumetlisi olduğu iddia edilen şahıslarca kovalandıktan darbedilmiş ve kendisine taş atılması sonucu bir gözünden görme kaybı yaşamıştı.

İddiaya göre olayın devamında, aynı şahıslar kendilerini jandarma olarak tanıtıp, 23 Ağustos 2005 günü gece saat 01.00'da Çardaközü Mahallesi'ndeki kahvehaneden evine dönen Hamdi Karakuş'u elleri, ayakları ve gözlerini bağladıktan sonra Ankara'nın Mamak ilçesine götürmüştü. Burada darbedilen Karakuş, kendi imkanları ile köyüne geri dönmüştü.

Daha sonra 1 Nisan 2006 tarihinde gece saatlerinde 42 yaşındayken ortadan kaybolan Hamdi Karakuş, görgü şahitlerinin beyanına göre mahalle camisinin yanından kaçırılmıştı.

OLAYLA İLGİLİ 10 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINDA

Hamdi Karakuş'un akıbetinin araştırılması için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektif Timleri (JASAT) dosyayı tekrar açtı.

Başlatılan geniş çaplı çalışma neticesinde JASAT timleri, son kaçırma olayında kullanıldığı belirlenen tüfeğin dipçiğindeki kırık plastikten alınan DNA'nın Karakuş ile eşleştiğini tespit etti. Dosyada çalışmalarını derinleştiren JASAT timlerince geçtiğimiz günlerde 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 10 şüpheli bugün Sivrihisar ilçesinde sağlık kontrolleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Kayıp olan Karakuş'un cesedinin nerede olduğu ise halen bilinmiyor.

