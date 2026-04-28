Kayıp olarak aranıyordu: 3 yaşındaki çocuk tarlada uyurken bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tokluca köyünde kaybolan 3 yaşındaki Yazgül Kaya için arama çalışması başlatıldı.
Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, güvenlik, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve aile çevrede arama yaparken, küçük çocuk evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki bir tarlada uyur halde amcası tarafından bulundu.
Bulunmasının ardından ambulansta kontrol edilen Yazgül’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 28, 2026