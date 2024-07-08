20 yıllık balıkçı, teknesinde ölü bulundu

Yayınlanma: 08.07.2024 - 13:20

Güncelleme: 08.07.2024 - 13:21

Konyaaltı ilçesi Kemer Yolu üzerinde yer alan Balıkçı Barınağı 1 numaralı rıhtımda, saat 11.00 sıralarında yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Rahim Çakmak'tan haber alamayan arkadaşları, kontrol için tekneye geldi.

Teknenin bulunduğu yerden Çakmak'a seslenen ve cevap alamayan arkadaşları, tekneye girdi. Çakmak'ın tekne içerisinde hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptıkları incelemede Rahim Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler teknenin bulunduğu yere şerit çekerken, Çakmak'ın arkadaşlarının ise büyük üzüntü yaşadığı dikkati çekti.

Rahim Çakmak'ın cansız bedeni, olay yeri ekibi ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tip Kurumu Morguna kaldırıldı.

3 çocuk babası Rahim Çakmak'ın yaklaşık 20 yıldır balıkçılıkla uğraştığı ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.