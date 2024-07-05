Antalya'da kaçakçılık operasyonu!

Antalya'nın Kepez ilçesinde silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 13:41
Antalya'da kaçakçılık operasyonu!
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İl Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişinin adresine operasyon düzenledi.

Buradaki aramada, 4'er ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tabanca şarjörü, 8 bin tabanca fişeği, 1000 tüfek fişeği, 10 bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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