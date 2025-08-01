200 bin liralık alkol çaldılar: 'Hepsini içtik'

Olay, 18 Mayıs tarihinde saat 03.00 sıralarında Dağkent Mahallesi yakınlarında bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 farklı araçla gelen Ü.S., N.B. ve M.E.Y., kapısını zorlayarak girdikleri mekandan yaklaşık 200 bin lira değerinde çeşitli içkileri çaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yerine yakın onlarca güvenlik kamerası tek tek incelendi. Yaklaşık 150 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yaklaşık 2 ay sonra yapılan operasyonla yakalanan Ü.S., N.B. ve M.E.Y. gözaltına alındı.

Ayrıca, şüphelilerin "Çalınan alkolleri ne yaptınız?" sorusuna "Hepsini içtik" cevabını verdikleri öğrenildi. 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.