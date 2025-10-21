200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldı: Aralarında Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında operasyonlar devam ederken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube ekipleri belediyeye bağlı iştiraklerde çalışan kişileri ifadeye çağırdı.

Mali Şube ekipleri İBB'de görev yapmış 200'ün üzerinde İBB bürokratı ve iştiraklerde çalışan personeli ifadeye çağırdı.

GÖZALTI UYGULANMADI

İfadeye çağrılan kişilerin arasında AKP döneminde görev yapmış isimlerin de yer aldığı öğrenildi.

İfadeye çağrılanlara ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı.

HOPA BELEDİYE BAŞKANI DA İFADEYE ÇAĞRILANLAR ARASINDA

CHP'li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

X hesabından açıklama yapan Cihan, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlar Şubesi tarafından ifadeye çağrıldım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı dönemime ilişkin olan bu çağrı üzerine, şu anda Hopa Belediye Başkanı olarak görev yaptığımı belirterek ifademi Hopa’da vermek istediğimi bildirdim. İfademi Hopa’da vereceğim. Arayan, mesaja atan, dayanışma duyguların ileten herkese teşekkür ediyorum. Endişe etmeyin görevimizin başındayız!" dedi.

Utku Cihan, 2020-2024 yılları arasında İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak görev yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasını dün tamamladı.

Aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu toplam 200 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

CHP lideri Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir iddianamesini de sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık sabrımız tükendi. Arkadaşlarımız içeride" ifadelerini kaydetti.