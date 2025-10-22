Cumhuriyet Gazetesi Logo
200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrılmıştı: CHP'li Zeybek'ten sert tepki!

200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrılmıştı: CHP'li Zeybek'ten sert tepki!

22.10.2025 10:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrılmıştı: CHP'li Zeybek'ten sert tepki!

200'den fazla İBB çalışanının ifadeye çağrılmasına tepki gösteren CHP'li Gökan Zeybek "200 değil isterseniz İBB’de çalışan 80 bin kişiyi, yetmezse 16 milyon İstanbulluyu ifadeye çağırın! Uydur kaydır iddianameyi oluşturmak için tüm tuşlara basıyorsunuz. Olmuyor, olmayacak!" dedi.

200'ün üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanının ifadeye çağırılmasının yankıları sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten bir tepki açıklaması geldi.

"YETMEZSE 16 MİLYON İSTANBULLUYU İFADEYE ÇAĞIRIN"

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"200 değil isterseniz İBB’de çalışan 80 bin kişiyi, yetmezse 16 milyon İstanbulluyu ifadeye çağırın!

Uydur kaydır iddianameyi oluşturmak için tüm tuşlara basıyorsunuz… Olmuyor, Olmayacak!

8 aydır arıyorsunuz, tarıyorsunuz, didik didik ediyorsunuz zerre miskal bir şey bulamadınız. Bulamayacaksınız. Çünkü bu insanlar sadece hizmet ediyor. 

Bu ülkenin namuslu kamu emekçilerini, gecesini gündüzüne katıp halk için çalışan insanlarını itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yok. Adalet; baskıyla, manipülasyonla, uydurulmuş ifadelerle var olmaz. 

Delille olur, vicdanla olur, hukukla olur. Sizse delil bulamadıkça iftirayı büyütüyor, halkın iradesini sorgulamaya kalkıyorsunuz. Kimse merak etmesin! Aziz milletimiz gerçeği ayırt edecek kadar ferasetli, bu oyunları bozacak kadar güçlüdür. Sadece ve sadece halkımıza güveniyoruz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyonlar sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube ekipleri İBB'de görev yapmış 200'ün üzerinde İBB bürokrat ile iştiraklerde çalışan personeli ifadeye çağırdı.

İfadeye çağrılan kişilerin arasında AKP döneminde görev yapmış isimlerin de yer aldığı öğrenildi. İfadeye çağrılanlara ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı.

Öte yandan, CHP'li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, İBB soruşturması kapsamında kendisinin de ifadeye çağrıldığını duyurdu.

İlgili Konular: #CHP #Gökan Zeybek #ifade #İBB soruşturma

İlgili Haberler

Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu: İBB personeline 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu: İBB personeline 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarına yönelik yürütülen operasyonlar nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunan İBB Ağaç A.Ş. personeli Nuri Başkapan hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Son Dakika... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı!
Son Dakika... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı! AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı'nın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldı: Aralarında Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da var
200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldı: Aralarında Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da var Son dakika haberi... Mali Şube ekipleri 200'ün üzerinde İBB personelini ifadeye çağırdı. İfadeye çağrılanların arasında AKP döneminde çalışmış isimlerin de yer aldığı öğrenildi. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da ifadeye çağrılanlar arasında yer aldı.