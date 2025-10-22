200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrılmıştı: CHP'li Zeybek'ten sert tepki!

200'ün üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanının ifadeye çağırılmasının yankıları sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten bir tepki açıklaması geldi.

"YETMEZSE 16 MİLYON İSTANBULLUYU İFADEYE ÇAĞIRIN"

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"200 değil isterseniz İBB’de çalışan 80 bin kişiyi, yetmezse 16 milyon İstanbulluyu ifadeye çağırın!

Uydur kaydır iddianameyi oluşturmak için tüm tuşlara basıyorsunuz… Olmuyor, Olmayacak!

8 aydır arıyorsunuz, tarıyorsunuz, didik didik ediyorsunuz zerre miskal bir şey bulamadınız. Bulamayacaksınız. Çünkü bu insanlar sadece hizmet ediyor.

Bu ülkenin namuslu kamu emekçilerini, gecesini gündüzüne katıp halk için çalışan insanlarını itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yok. Adalet; baskıyla, manipülasyonla, uydurulmuş ifadelerle var olmaz.

Delille olur, vicdanla olur, hukukla olur. Sizse delil bulamadıkça iftirayı büyütüyor, halkın iradesini sorgulamaya kalkıyorsunuz. Kimse merak etmesin! Aziz milletimiz gerçeği ayırt edecek kadar ferasetli, bu oyunları bozacak kadar güçlüdür. Sadece ve sadece halkımıza güveniyoruz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyonlar sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube ekipleri İBB'de görev yapmış 200'ün üzerinde İBB bürokrat ile iştiraklerde çalışan personeli ifadeye çağırdı.

İfadeye çağrılan kişilerin arasında AKP döneminde görev yapmış isimlerin de yer aldığı öğrenildi. İfadeye çağrılanlara ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı.

Öte yandan, CHP'li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, İBB soruşturması kapsamında kendisinin de ifadeye çağrıldığını duyurdu.