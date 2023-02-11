200 ml meyve suyunu 10 kişi taşıdılar: Gelen tepkilerin ardından videoyu sildiler
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) sosyal medya hesabından depremzedelere yardım edildiğine dair bir video paylaştı. Videoda küçük boy meyve suyunun elden ele taşınması dikkat çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), sosyal medya hesabından depremzedelere yardım için taşınan malzemelerin videosunu paylaştı.
Videoda, TÜGVA tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen kişilerin, 200 ml meyve suyunu elden ele taşıması dikkat çekti.
VİDEOYU SİLDİ
TÜGVA, elden ele taşıdıkları küçük boy meyve suyu yardımı videosunu gelen tepkilerin ardından sildi.
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