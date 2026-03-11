200 TL görünümlü kâğıtların arka yüzüne yasadışı bahis reklamı basıyorlar: Sokakta sinsi tuzak!

Türkiye’de bahis ve kumar bağımlılığı sorunu her geçen gün artarken İstanbul Bebek sahilinde yasadışı bahis ağlarının yeni reklam teknikleri bu sorunu gözler önüne serdi. Sahil boyunca yere bırakılan ve uzaktan bakıldığında 200 TL ya da 1 dolarlık banknotu izlenimi veren kâğıtların arkasında yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yer aldığı görüldü.

Yurttaşların yerde gördükleri kâğıtları para sanarak aldıkları ancak kâğıdı çevirdiklerinde kumar sitelerine ait reklamlarla karşılaştıkları belirtildi. Kâğıtların üzerinde bazı bahis sitelerine yönlendiren QR kodlar bulunduğu belirlendi. QR kodların okutulmasıyla kullanıcıların ilgili sitelere yönlendirildiği ifade edildi.

Uzmanlara göre dijital platformlarda artan denetimler nedeniyle yasadışı bahis ağları sokakta dağıtılan reklamlar, QR kodlar ve sahte promosyon gibi yeni yöntemlere yöneliyor.

Öte yandan, Yeşilay yayımladığı son raporda Türkiye’de kumar ve bahise ilişkin dikkat çekici veriler ortaya koymuştu.

Rapora göre hayatında en az bir kez kumar oynayanların oranı 2020’de yüzde 14.8, 2022’de yüzde 10.3, 2025 yılında ise yüzde 10.1 olarak ölçüldü. Buna karşın özellikle internet üzerinden yasadışı bahis oynayanların oranında artış görüldüğü belirtiliyor. Raporda ayrıca kumar bağımlılığı nedeniyle destek arayanların sayısındaki artışa, kumar oyunlarının dijitalleşmesi ve farklı pazarlama yöntemleriyle sunulmasının kumar davranışının yaygınlaşmasını kolaylaştırdığına dikkat çekildi.

UZMANLARDAN QR KOD UYARISI

Uzmanlar, Bebek sahilinde ortaya çıkan banknot görünümlü kâğıtların da bu yöntemlerden biri olduğunu değerlendirirken yurttaşlara kaynağı bilinmeyen bağlantılara ve QR kodlara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.