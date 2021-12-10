2003 yılında kaybolan şahsın cansız bedeni 18 yıl sonra bulundu
Elazığ’da, 18 yıl önce kayıp ilanı verilen Ruhi Canpolat'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. 18 yıl sonra dosya yeniden açılarak şüphelilere ulaşıldı, şüphelilerin ifadesi doğrultusunda yapılan çalışmada Canpolat'ın kemiklerine ulaşıldığı düşünülüyor.
Elazığ’da, 21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunuldu.
Şahsın uzun süre bulunamamasının üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı.
Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı.
9 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren çalışmalar sonucunda 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat’ı (38) öldürdüklerini itiraf etti.
Olayın ardından gözaltına alınan zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken polis ekipleri de Canpolat’ın gömüldüğü yeri bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde Polis ekipleri merkeze bağlı Sarıçubuk köyü kırsalında belirlenen bölgede kazı çalışması başlattı. Yapılan kazıda Rupi Canpolat’a ait olduğu değerlendirilen kemiklere ulaşıldı.
Kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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