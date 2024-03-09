2006 yılından bu yana kayıptı... Sır perdesi aralandı!

Antalya'da 2006 yılında kaybolan Ayhan Aggedik'in, savcılığa gelen ihbarla öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 14:27
2006 yılından bu yana kayıptı... Sır perdesi aralandı!
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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde 2006 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Ayhan Aggedik’e ulaşılamayınca dosya kapatıldı. 

Geçen yıl Kasım ayında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarda, Ayhan Aggedik'in öldürüldüğü bilgisi verildi. Başsavcılığın yeniden açtığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı. 

Ekipler, 2006 ve 2024 yılları arasında ilçe genelinde bulunan kimliği belirsiz cesetlerle ilgili bilgileri yeniden inceledi.

CESEDİ 2013 YILINDA BULUNMUŞ!

Ayhan Aggedik'in kaybolduğu dönemde ailesinin verdiği bilgileri değerlendiren ekipler, 18 Ağustos 2013 tarihinde Aksaz Mahallesi'ndeki boş arazide ağacın altında bulunan cesetten toplanan delilerin eşleştiğini tespit etti. 

Yarısı toprağa gömülü halde bulunan kemik parçalarındaki kıyafetle cesedin yanındaki eşyaların, Ayhan Aggedik hakkında verilen bilgilerle uyuşması üzerine, yakınlarından DNA örneği alındı. İncelemede, cesedin Ayhan Aggedik'e ait olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLMÜŞ

Polis, Ayhan Aggedik'in öldürülmesi olayına karışanların 2022'de yaşamını yitiren Abdurrahman A. ile Y.A., A.A., M.K., İ.K., B.O. ve M.A. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden M.A. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Y.A. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, B.O., M.K., İ.K. ve A.A. da Manavgat'ta gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.A. ve M.A., Ayhan Aggedik'i 'namus meselesi' nedeniyle öldürdüklerini iddia etti.

4 TUTUKLAMA KARARI

Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Y.A., M.A., İ.K. ve B.O., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

M.K. adli kontrol şartıyla, A.A. ise serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 


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