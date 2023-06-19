İzmir'de vahşet! Derin dondurucuda 4 kişinin cansız bedeninin bulunduğu olayda sır perdesi aralanıyor

Yayınlanma: 19.06.2023 - 12:00

Güncelleme: 19.06.2023 - 12:52

İzmir'de ihbar üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda dört ceset buldu. Vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen cesetlerle ilgili olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma yürüttü, evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Derin dondurucuda bulunan cesetlerin Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova adlı kadınlar ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait olduğu öğrenildi. Cesetlerin tamamen parçalandığı, parçaların kime ait olduğunun DNA testi sonucu belirleneceği öğrenildi.

İzmir Valiliği konuya ilişkin açılama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11.00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3'ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1'i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Yeni Asır'ın haberine göre polis tarafından yapılan çalışmada katil zanlısı olduğu tespit edilen ve Çeşme'de çalıştığı belirtilen Türkmenistan uyruklu kişi ise olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalandı.

İLAÇ AYRINTISI...

Katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtilirken katledilen kişilerin de olay öncesi ilaçlı içecekle uyutulduğu öğrenildi.