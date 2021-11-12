Çalışma koşullarına isyan eden kurye işten çıkartıldı: "Hiçbir gerekçe sunmadılar"

12 Kasım 2021 Cuma, 12:01

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bir sokak röportajında "Günde 14 saat çalışıyorum. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?" sözleriyle çalışma koşullarına isyan eden ve ekonomiyi eleştiren kuryenin işine son verildi. İddiaya göre, işten çıkartılan kuryeye hiçbir gerekçe de sunulmadı.

Sosyal hayatının olmadığını, 14 saat çalıştığını ama geçinemediğini aktaran kurye, "Şurada bir araba çarpsın öleyim, Allah belamı versin 'Niye öldüm, dur yaşayacaktım' demem" sözleriyle gündem olmuştu.

Moto kurye, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben günde 14 saat çalışıyorum çünkü para yok. Bazen diyorum ki; boş ver parayı, biraz da sosyal hayat önemli ama bu sefer para olmuyor. Annemin babamın yüzünü göremiyorum. Eve gidiyorum yatıyorum uyuyorum, uyanıyorum işe gidiyorum. Şurada bir araba çarpsın öleyim, Allah belamı versin "Niye öldüm, dur yaşayacaktım" demem. Bir tane kız arkadaşım vardı, o da bitti gitti. Tatile en son 2017’de gidebildim."



"HİÇBİR GEREKÇE SUNMADILAR"

Cumhuriyet'e konuşan moto kurye, röportaj sonrası kendisine bir yıldırma politikası uygulandığını belirterek, "Dün beni WhatsApp grubundan çıkarmışlar. Arkamdan da 'Arkadaşımız işi bıraktı' demişler. Benim haberim yoktu, internet paketim yoktu, o yüzden bakamadım. Ondan sonra arkadaşlarım aramaya başladı, 'Niye işi bıraktın' diye. Ben de işi bırakmadığımı söyledim. 'Gruptan çıkardılar' diyince işten attıklarını anladım. Ve gerçekten de işten atmışlar. Hiçbir gerekçe de sunmadılar" dedi.

"KAZA YAPTIM, MOTORUN MASRAFINI BANA ÖDETTİLER"

Kurye, yaşananları şöyle anlattı:

"Beni dün işten fiili olarak çıkardılar. Ama zaten o röportajın ertesi günü çok ters davranmaya başlamışlardı. Baskı yapıyorlardı ve tehdit ediyorlardı. İki lafın başı 'Bak seni çıkartırız, seni çıkartmadığımıza dua et' falan gibi laflarla bana baskı uyguluyorlardı. O zaman çıkartamadılar çünkü tepki yiyeceklerini biliyorlardı. O dönem bana tanınmış sayfalardan destek gelmişti 'Bizim sana desteğimiz var, eğer seni işten atarlarsa kamuoyu oluşturalım' şeklinde. O yüzden o dönem çıkartamadılar. Ama bana bir yıldırma politikası uygulamaya başladılar. 'Çıkaramıyorsak, kendi gitsin' mantığı ile... Örneğin motorla kaza yaptım. Motorun masrafını bana ödettirdiler. Normalde hiçbir kurye veya şoför, kaza yaptığında oluşan hasarı ödemez. Bana ödettirdiler motorun hasarını. Ben de tamam dedim. Benden 'Ben niye ödeyeceğim, ben çıkıyorum' dememi bekliyorlardı. Ben de demedim, inadına devam ettim."

"Ondan sonra, 1 hafta önce müdürümüz beni aradı. 'Böyle bir durum var, seni işten çıkarmak istiyorlar' dedi. Ben de, 'Nasıl çıkartacaklar, çıkartamazlar, tepki alırlar' dedim. O da 'Yok, aradan zaman geçtiğini düşünüyorlar, olayın unutulduğunu düşünüyorlar, çıkaratacaklar' dedi. 'O yüzden ben senin için bir şans daha istedim, bir daha sakın öyle röportaj falan verme, son şansını da kaybetme' dedi. Ben de 'Tamam abi, söz veriyorum, yemin ediyorum yapmayacağım' dedim. Ve yapmadım da."



"ARKAMDAN 'İŞİ BIRAKTI' DEMİŞLER"

Dün kendisini işten çıkarttıklarını söyleyen kurye, "1 hafta önce öyle deyip, şimdi işten çıkarmaları dalga geçer gibi oldu. Hadi o gün çıkarsalar gam yemeyeceğim. Dün beni WhatsApp grubundan çıkarmışlar. Arkamdan da 'Arkadaşımız işi bıraktı'. Benim de hiç haberim yoktu, internet paketim yoktu, o yüzden bakamadım. Ondan sonra arkadaşlarım aramaya başladı, 'Niye işi bıraktın' diye. Ben de işi bırakmadığımı söyledim. 'Gruptan çıkardılar' diyince işten attıklarını anladım. Ve gerçekten de işten atmışlar. Hiçbir gerekçe de sunmadılar" diye konuştu.

"5 SAATLİK ÜCRETİMİ YATIRMADILAR"

"Röportaj sonrası beni arayan bir yetkiliye, geçen ay 5 saatimi eksik yatırdıklarını söylemiştim" diyen moto kurye, "Sorumlu kişi olduğu için ona söyledim. 'Biz neyin derdindeyiz, biz neyin derdindesin kardeşim, üçün beşin lafını mı yapıyorsun? Seni işten çıkarmadığımıza dua et' dedi. Ödemesi yapılmayan 5 saatim de o şekilde kaldı" ifadelerini kullandı.

GETİR'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Getir firmasından açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: