2021’in en ilginç şikayetleri belli oldu; ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı

04 Şubat 2022 Cuma, 12:27

İnsanların satın aldıkları ürünleri, kargo işlemleri ve hizmetleri hakkındaki şikâyetlerini çevrimiçi olarak firma ve şirketlere iletilmesini sağlayan Şikayetvar, 2021 yılının en ilginç şikayetlerini açıkladı.

PAKETİN İÇİNDEN ÖLÜ FARE ÇIKTI

Bir vatandaşın şikayeti gelen kargosu ile ilgili oldu. “İnternetten katlanabilir masa siparişi verdim. Kargo paketini açarken anlamadığım bir şeyi tuttum ve sonra anladım ki tuttuğum şey ölü bir fareymiş. İlgili siteyi aradığımda 4 günden önce paketi alamayacaklarını söylediler. Kendimi, çevremdeki insanları ve apartman sakinlerini tehlikeye atmamak için ürünü en yakın çöpe götürdüm. Bu paketi kontrol etmeden bu şekilde ileten satıcıdan ve bir çözüm sağlayamayan pazaryeri sitesinden şikayetçiyim”

İDRAR DOLU KOCAMAN POŞETİ FIRLATTI

Siteye gelen diğer şikayetler de şu şekilde:

“ Şişli'de yeşil minibüs şoförü bugün 08:32'de idrar dolu kocaman bir poşeti Şişli’nin göbeğinde camdan fırlattı. Cidden buna söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hala burnum idrar kokusu alıyor”

VANİLİN PAKETLERİNİN İÇİ BOŞ ÇIKIYOR

“Zincir marketten aldığım vanilin paketlerinin içi boş çıkıyor. Marketten aldığım 10'lu vanilin paketinin içinden bir paket vanilya boş çıkmıştı daha sonra kullanmak için aldığımda başka bir paketin daha boş çıktığını fark ettim. Bunu markete hiç yakıştıramıyorum”

SALÇANIN İÇİNDEN REÇEL ÇIKTI

“Bu da oldu. Zincir marketten aldığımız salçanın içinden reçel çıktı. Ve üstüne üstlük kavanozun kapağında zeytin markasına ait resim varmış. Alırken hiç fark etmedik. Kavanozda emniyet şeridi de bulunuyor. Yaklaşık 2 hafta önce aldığımız için fişi kayıp. Bu kamera şakası mı? Salça diye aldık içinden ne olduğunu bilmediğimiz reçel çıktı. Mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum”

KARGO POŞETİNİN İÇİNDEN YILAN ÇIKTI

“Giyim markasına ait kargo poşetinin içinden yılan çıktı. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Kargoyu bir açtım sweat ile beraber yılan çıktı hediye olarak falan yılan mı yolladınız? Nasıl bir dikkatsizliktir? Görünce şok oldum. Yılanı birisi bana açıklayabilir mi lütfen?”

BLENDER SİPARİŞİ VERDİM ÇAMAŞIR SUYU GELDİ

“Pazaryeri sitesinden blender seti sipariş verdim fakat bana gelen çamaşır suyuydu. İade talep ettim. Adresten teslim aldılar. Firmaya ulaşınca da talebim olumsuz olmuş. Hiçbir şekilde bir muhatap bulamıyorum. Param yandı. Bu devirde para kolay kazanılmıyor. Yazık gerçekten. Ayıp yani”