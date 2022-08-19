2022 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

13 Haziran-12 Ağustos tarihleri arasında yapılan BİLSEM mülakatlarına katılan öğrenciler mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 12:02
2022 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
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BİLSEM mülakatları 13 Haziran-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. MEB takviminde BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. 

2022 BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 BİLSEM mülakat sonuçları 19 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

BİLSEM mülakat sonuçlarını http://www.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.


BİLSEM MEB Sonuç

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