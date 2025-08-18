2022’de bitecekti, 2026’ya kaldı: Yozgat Havalimanı’nın maliyeti 7 kat arttı

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Yozgat ve çevresinin hava ulaşım ihtiyacını karşılaması amacıyla 2018’de temeli atılan havalimanı, Yozgat şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta inşa ediliyor. Altyapı inşaatı ihalesi, iktidara yakınlığıyla bilinen YDA İnşaat ve EMT İnşaat’a verilmiş, sözleşme Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile 8 Mart 2018’de imzalanmıştı.

ERDOĞAN’IN VAADİ GERÇEKLEŞMEDİ

Yozgat Valiliği, 2021’de yaptığı açıklamada havalimanının maliyetini altyapı için 278,4 milyon TL, üstyapı için 374 milyon TL olmak üzere toplam 652,4 milyon TL olarak duyurdu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Şubat 2019’da Yozgat mitinginde, havalimanının 2022’de hizmete açılacağını müjdelemişti. Ancak inşaat planlandığı tarihte bitirilemedi. Bakan Uraloğlu da son açıklamasında, altyapının tamamlandığını, üstyapının ise yüzde 30’unun geçildiğini belirterek havalimanının 2026 sonunda açılacağını söyledi.

MALİYET KATLANDI

Havalimanı için öngörülen bütçe, inşaat ilerledikçe hızla arttı. 2021’de 652 milyon TL olan proje maliyeti, 2024 sonu itibarıyla 4 milyar 694 milyon TL’ye ulaştı. Yatırım programlarında “proje tutarı” olarak kaydedilen rakam ise yıllara göre şöyle yükseldi:

2020: 320 milyon 850 bin TL

2021: 652 milyon 485 bin TL

2022: 990 milyon 906 bin TL

2023: 2 milyar 983 milyon 118 bin TL

2024: 5 milyar 963 milyon 337 bin TL

2025 (öngörü): 7 milyar 876 milyon 746 bin TL

Henüz tamamlanmadan maliyeti yediye katlanan Yozgat Havalimanı, “boş kalacağı” ve “kamu kaynaklarını tükettiği” gerekçesiyle eleştirilen projeler arasına girdi.