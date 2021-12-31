2022 yılının son anket sonucu paylaşıldı: Erdoğan'a kötü haber

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Prof. Özer Sencar sosyal medya hesabından son anket sonuçlarını yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2021 Cuma, 16:15
2022 yılının son anket sonucu paylaşıldı: Erdoğan'a kötü haber
Abone Ol google-news

Özer Sencar, sosyal medya üzerinden son anket sonuçlarını paylaştı. 

Anket sonuçlarında AKP'deki 10 puanlık oy kaybı dikkatlerden kaçmadı. 

Sencar, "Metropoll’ün 2021 yılında gerçekleştirdiği 12 “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasında kendilerini “Dindar” olarak tanımlayan tüm seçmenlerin “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verdikleri cevapların üçer aylık dönemlerdeki oranları." ifadelerini kullandı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler