2022 yılının son anket sonucu paylaşıldı: Erdoğan'a kötü haber
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Prof. Özer Sencar sosyal medya hesabından son anket sonuçlarını yayımladı.
Özer Sencar, sosyal medya üzerinden son anket sonuçlarını paylaştı.
Anket sonuçlarında AKP'deki 10 puanlık oy kaybı dikkatlerden kaçmadı.
Sencar, "Metropoll’ün 2021 yılında gerçekleştirdiği 12 “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasında kendilerini “Dindar” olarak tanımlayan tüm seçmenlerin “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verdikleri cevapların üçer aylık dönemlerdeki oranları." ifadelerini kullandı.
Metropoll’ün 2021 yılında gerçekleştirdiği 12 “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasında kendilerini “Dindar” olarak tanımlayan tüm seçmenlerin “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verdikleri cevapların üçer aylık dönemlerdeki oranları. pic.twitter.com/3V5qBo1585— Ozer Sencar (@ozersencar1) December 31, 2021
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