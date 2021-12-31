Mustafa Şen açıkladı: Erdoğan'ın masasındaki son anket

31 Aralık 2021 Cuma, 09:27

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta açıkladığı "Kur Korumalı Mevduat" modeliyle ilgili yaptırdıkları anketin sonuçlarını canlı yayında açıkladı.

CNNTürk'te Hande Fırat'ın Gece Görüşü programında konuşan Mustafa Şen, partisinin oy oranını, doların yüksek ve düşük olduğu her iki dönemde ölçtüklerini belirterek "Ölçtük öncesi ve sonrasını. Öncesi şöyle; AK Parti yüzde 35-36 seviyelerine düştü o süreçte. Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı. 40 küsur. Bunu vatandaş hem ekonomik olarak hem siyasal olarak satın aldı demektir. Ama seçimde kaçtı, yüzde 42 küsur. Bak oraya çıkarmıyor. Gözlemliyor, bakıyor. Diyor ki; hemen destek yok. Bakıyor, 'bir dakika' diyor. 'Bakacağım' diyor. 'Çalışacak mısın, dediğinin arkasında duracak mısın? Benim cebime ne kadar girecek?' diyor." ifadelerini kullandı.

Seçmenin önce kendi cebine bakacağını söyleyen Şen, "Yeni Ekonomik Model, bireyin zenginleşmesi yani liberalizmin bireyinden bahsetmiyorum. Kendilik bilinci olan varlıktan bahsediyorum. O varlık gözlüyor. 'Benim cebime ne kadar para girecek' diyor. Seçmen önce cep ekonomisine bakar sonra mutfak ekonomisine bakar sonra da ülke ekonomisine bakar" diye konuştu.



