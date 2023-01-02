2023 asgari ücret zammına 'asgari' memnuniyet: Yurttaş yine dinlenmedi

02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:19

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak tüm yurttaşları ilgilendiren yeni asgari ücret AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından 2023'te 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Buna göre temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54,66 yılbaşına göre yüzde 100 artış gerçekleşti.

Yeni asgari ücret 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihlerinde geçerli olacak.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi ise 2023 yılı için açıklanan asgari ücrete ilişkin "Asgari ücret yeterli mi?" sorusuyla bir anket çalışması yaptı.

Araştırmada yurttaşlara "İktidar tarafından 2023 yılı için açıklanan yeni asgari ücretle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi görüşünüzü en iyi ifade eder" sorusu yöneltildi.

"YURTTAŞLARIN YÜZDE 46'SI MEMNUN DEĞİL"

"Asgari ücret yeterli mi?" anketinin sonuçları ise şu şekilde:

Açıklanan asgari ücret beni memnun etmedi, daha yüksek olması gerekir: Yüzde 46

Asgari ücretin daha yüksek olması gerekir, ancak koşullar bu kadarına izin vermektedir: Yüzde 24,5

Açıklanan asgari ücret oldukça iyi, memnun oldum: Yüzde 22,1

Bilmiyorum, cevap yok: Yüzde 7,4

Geçen ay yapılan anket çalışmasında ise yurttaşların yüzde 49'u asgari ücretin 10.000 TL'nin üzerinde olması gerektiğini ifade etmişti.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, konuya ilişkin "Asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusuyla geçen ay bir anket çalışması yaptmıştı. 23-27 Kasım arası 27 ilde 2 bin 400 görüşmeyle yapılan araştırmada yurttaşlara "Sizce çalışanların gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini karşılamaya yetecek ücret olarak tarif edilen asgari ücret yeni yılda ne kadar olmalı?" diye bir soru yöneltilmişti. Buna göre yurttaş asgari ücretin yeni yılda 10.000 TL'nin üzerinde olması gerektiğini savunulmuştu.

O anketin sonuçları ise şöyle:

7000 liranın altında olmalı: yüzde 5,3

7000-7500 arası olmalı: Yüzde 3,8

7501-8000 arası olmalı: Yüzde 6,9

8001-8500 arası olmalı: Yüzde 7,6

8501-9000 arası olmalı: Yüzde 7,3

9001-9500 arası olmalı: Yüzde 3,7

9501-10000 arası olmalı: Yüzde 15,8

10000 lira üstü olmalı: Yüzde 49,6