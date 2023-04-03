Yolcu filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? Yolcu filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:06

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 11:06

Yolcu filmi, 1975 yılında ABD, Fransa, İspanya ve İtalya'da çekildi. Yolcu (The Passenger) filminin yönetmen koltuğunda Michelangelo Antonioni oturuyor. Filmin senaryosunu ise Mark Peploe, Enrico Sannia ve Michelangelo Antonioni kaleme aldı. Peki, Yolcu filmi konusu nedir? Yolcu filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

YOLCU FİLMİ KONUSU NE?

Hayatının anlamsızlığından sıkılmış gazeteci David Locke, bir Kuzey Afrika ülkesine gerillalarla röportaj yapmak üzere gider. Burada hayatının en ilginç olaylarının içine girecek ve hayatının akışını sonsuza dek değiştirecektir. Otelde tanıştığı bir arkadaşının ölmesi üzerine David'in aklına çılgınca bir fikir gelir: onun yerine geçecektir. Robertson isimli bu adamın bütün kimlik bilgilerini ve randevu defterini de yanına alarak yeni kimliği ile yeni bir hayata başlamaya karar verir. Başka bir insanın yerine geçmenin sanıldığı kadar kolay olmadığını, Robertson'un hayatı ile ilgili sırları keşfettikçe daha iyi anlayacaktır. Bu arada Barcelona'da tanıştığı mimarlık öğrencisi genç bir kızın hayatına girmesi de, yaşamında farklı bir pencere açacaktır.

YOLCU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jack Nicholson - David Locke

Maris Schneider - Girl

Manfred Spies - German Stranger

Jean-Baptiste Tiemele - Murderer

Charles Mulvehill - David Robertson

Jenny Runacre - Racgel Locke

Lan Hendry - Martin Knight

Steven Berkoff - Stephen

YOLCU (THE PASSENGER) FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Yolcu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.