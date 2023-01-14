Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 12:29

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 12:29

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Buna göre, 2023'te bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağını uzun zamandır merak ediliyordu. Bedelli askerlik yapmak isteyen yurttaşlar, yeni ücreti araştırıyordu. ''2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?'' sorusu sıklıkla aratıldı. İşte ayrıntılar...

2023 BEDELLI ASKERLIK ÜCRETI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücreti ocak-temmuz dönemi için 104 bin 84 liraya olarak belirlendi. Buna göre; 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti ocak ve temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira olacak. Bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz yılın temmuz-aralık dönemi için 80 bin 64 liraydı.