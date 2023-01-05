Kur Korumalı Mevduat’ta bugüne kadarki en sert düşüş yaşandı

05 Ocak 2023 Perşembe, 19:24

İktidarın TL’nin dolar karşısında erimesinin önüne geçmek amacıyla devreye soktuğu KKM, vatandaşın cebindeki parayı eritmeye devam ediyor. Habertürk’ten Selim Karahan’ın haberine göre; KKM, bugüne kadarki en sert düşüşünü yaşadı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) son açıkladığı verilere göre göre 30 Aralık haftasında toplam KKM hesapları 1 trilyon 415 milyar 302 milyon liraya düştü. 2022’nin son haftasında KKM hesaplarında 47 milyar 901 milyon liralık düşüş yaşandı.

Bu düşüş hem miktar hem de oran olarak KKM’deki en sert gerileme oldu. KKM hesaplarındaki toplam miktar 30 Eylül’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.