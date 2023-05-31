Yayınlanma: 31.05.2023 - 12:57

Güncelleme: 31.05.2023 - 12:57

Survivor'da her yıl olduğu gibi bu yıl da finale sayılı günler kala finalin yapılacağı tarih ve mekan merak konusu olmaya başladı. İzleyiciler, Survivor 2023 yarışmasının finalinin ne zaman ve nerede yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Survivor 2023 finali ne zaman yapılacak? Survivor 2023 finali nerede yapılacak? İşte, Survivor 2023 finalinin yapılacağı yer ve tarih...

SURVİVOR 2023 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2023 yarışmasının yarı finali 12 Haziran Pazartesi günü TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Final ise 13 Haziran Salı günü canlı olarak yayınlanacak.

SURVİVOR 2023 FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor 2023 finali bu yıl Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenecek olan organizasyonda yapılacak. Survivor 2023'ün 13 Haziran'da yapılacak olan finalini canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler bilet satın alarak bu heyecana ortak olabilecekler.

Canlı yayında yapılacak olan görkemli final gecesinde şampiyon belli olacak.

SURVİVOR 2023 FİNALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2 gün sürecek büyük finali canlı izlemek ve bu heyecana ortak olmak isteyenler, biletlerini online olarak alabilecekler.

Bu sezonun Survivor yarışmasının final biletleri Biletix'ten satışa çıktı. Bilet fiyatları ortalama 160 ve 400 TL arasında değişiyor.