Son depremler! Deprem mi oldu? 31 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 31.05.2023 - 09:43

Güncelleme: 31.05.2023 - 09:43

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 31 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

31 MAYIS 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Elazığ, Kahramanmaraş, Muğla, Bitlis, Şanlıurfa, Sivas, Denizli, Sakarya Muğla, Diyarbakır, Malatya, Antalya, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.

31 MAYIS 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

08:36:15 -.- 3.4 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA)

08:23:12 -.- 1.6 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:19:04 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

08:03:04 -.- 1.9 -.- YUKARICIRISLI-KAVAK (SAMSUN)

07:52:24 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

07:50:14 -.- 1.4 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)

07:46:33 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)

07:36:31 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:33:43 -.- 2.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:26:38 -.- 2.2 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA)

07:22:44 -.- 1.9 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)

07:16:49 -.- 2.2 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)

07:15:00 -.- 1.6 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)

07:11:58 -.- 1.3 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:50:52 -.- 1.3 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)

06:27:33 -.- 1.6 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:20:04 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

06:12:01 -.- 1.3 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

06:07:59 -.- 0.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)

06:02:37 -.- 1.6 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS)

06:01:46 -.- 2.0 -.- GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE)

06:00:32 -.- 2.0 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)

05:59:03 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

05:38:31 -.- 2.2 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)

05:29:35 -.- 1.9 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

05:29:06 -.- 1.6 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:25:21 -.- 1.8 -.- DAGDUZU-(HATAY)

05:11:37 -.- 1.7 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

05:08:25 -.- 1.2 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)

04:46:37 -.- 2.2 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)

04:41:01 -.- 2.8 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)

04:28:06 -.- 1.4 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:17:09 -.- 2.0 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

04:10:05 -.- 1.7 -.- TOSUNLU-KARAYAZI (ERZURUM)

03:52:25 -.- 2.0 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:50:52 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

03:39:13 -.- 1.5 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

03:32:26 -.- 1.4 -.- DAGDUZU-(HATAY)

03:31:33 -.- 1.4 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI)

03:06:08 -.- 1.4 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:48:26 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:36:30 -.- 2.5 -.- DUTPINAR-MADEN (ELAZIG)

02:02:17 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

01:58:27 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:52:01 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

01:45:29 -.- 1.3 -.- ELMALI-ULA (MUGLA)

01:42:54 -.- 2.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)

01:37:28 -.- 1.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

01:28:54 -.- 2.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:53:35 -.- 1.7 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

00:36:32 -.- 1.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

00:17:52 -.- 1.7 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN)

00:02:48 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)