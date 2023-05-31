Son depremler! Deprem mi oldu? 31 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Mayıs 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 31 Mayıs 2023 Türkiye'deki depremler...
Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 31 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
31 MAYIS 2023 NEREDE DEPREM OLDU?
Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Elazığ, Kahramanmaraş, Muğla, Bitlis, Şanlıurfa, Sivas, Denizli, Sakarya Muğla, Diyarbakır, Malatya, Antalya, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.
31 MAYIS 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ
08:36:15 -.- 3.4 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA)
08:23:12 -.- 1.6 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
08:19:04 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
08:03:04 -.- 1.9 -.- YUKARICIRISLI-KAVAK (SAMSUN)
07:52:24 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
07:50:14 -.- 1.4 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
07:46:33 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)
07:36:31 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:33:43 -.- 2.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:26:38 -.- 2.2 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA)
07:22:44 -.- 1.9 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
07:16:49 -.- 2.2 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
07:15:00 -.- 1.6 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)
07:11:58 -.- 1.3 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:50:52 -.- 1.3 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
06:27:33 -.- 1.6 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:20:04 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
06:12:01 -.- 1.3 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
06:07:59 -.- 0.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
06:02:37 -.- 1.6 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS)
06:01:46 -.- 2.0 -.- GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE)
06:00:32 -.- 2.0 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)
05:59:03 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
05:38:31 -.- 2.2 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
05:29:35 -.- 1.9 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
05:29:06 -.- 1.6 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:25:21 -.- 1.8 -.- DAGDUZU-(HATAY)
05:11:37 -.- 1.7 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
05:08:25 -.- 1.2 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)
04:46:37 -.- 2.2 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
04:41:01 -.- 2.8 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
04:28:06 -.- 1.4 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:17:09 -.- 2.0 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
04:10:05 -.- 1.7 -.- TOSUNLU-KARAYAZI (ERZURUM)
03:52:25 -.- 2.0 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:50:52 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
03:39:13 -.- 1.5 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
03:32:26 -.- 1.4 -.- DAGDUZU-(HATAY)
03:31:33 -.- 1.4 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI)
03:06:08 -.- 1.4 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:48:26 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:36:30 -.- 2.5 -.- DUTPINAR-MADEN (ELAZIG)
02:02:17 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
01:58:27 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:52:01 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
01:45:29 -.- 1.3 -.- ELMALI-ULA (MUGLA)
01:42:54 -.- 2.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)
01:37:28 -.- 1.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
01:28:54 -.- 2.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:53:35 -.- 1.7 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
00:36:32 -.- 1.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
00:17:52 -.- 1.7 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN)
00:02:48 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
En Çok Okunan Haberler
-
- Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a sert yanıt
- Bankalar KKM'de prim ödemeyi durdurdu!
- Siz kime saldırdığınızı biliyor musunuz?
- Alman Sol Partisi'nden Türkiye için 'vize' açıklaması
- YSK milletvekili kesin sonuçlarını paylaştı
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- İBB İmar Müdürü darbedildi!
- Eğlence masasında kız çocuğunu oynattılar!
- Demirtaş'tan 'Selo'ya idam' sloganlarına ilk yanıt
- Kahramanmaraş'ta deprem!