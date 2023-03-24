2023 MEB sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB hangi branşlarda personel alacak?

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 12:02

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 12:02

MEB bünyesinde istihdam edilemek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bakan Mahmut Özer, yaptığı açıklamada personellerin merkez ve taşra teşkilatında görevlendirileceğini ifade etti. İstihdam edilecek personeller öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirilecek. İşte, ayrıntılar...

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

MEB NE KADAR PERSONEL ALACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada MEB bünyesinde çalışacak 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

MEB HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Merkez Taşra Teşkilatında 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat alımı yapılacak.