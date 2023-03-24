Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 10:24

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 10:24

Türkiye'de 600 bine yakın öğretmen adayı atanmayı bekliyor. İş sahibi olmak isteyen öğretmenler, öğretmen atamalarının ne zaman, hangi branşlarda ve ne kadar yapılacağını merak ediyor. Peki, 45 bin öğretmen ataması tarihi belli oldu mu? Hangi branşlarda öğretmen atanacak? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

NE KADAR ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK?

Yapılan açıklamalara göre, 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI HANGİ BRANŞTA, NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, 45 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alanda atama yapılacağına işaret eden Özer, bu çerçevede en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliğine 3 bin 269, ilköğretim matematik için 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı" bilgilerini verdi.

Bakan Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını hatırlattı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimi ve branş bazında kontenjan dağılımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öğretmen adaylarının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacağını kaydeden Özer, "Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.