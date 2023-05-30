2023 POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 30. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır, sınavlar ne zaman?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 12:15

Güncelleme: 30.05.2023 - 12:15

Polis Akademisi Başkanlığı, 30. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçlarının ne zaman açıklandığını duyurdu. Değerlendirmeler neticesinde lisans mezunu 33.509 erkek ile 15.801 kadın, ön lisans mezunu 17.003 erkek ile 4.201 kadın aday olmak üzere toplam 70.514 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 30. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır, sınavlar ne zaman? İşte ayrıntılar...

30. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi Başkanlığı, 30. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.

POMEM başvuru sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından başvuru sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 400.00 TL (dört yüz) olan sınav başvuru ücretini 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 09.00’dan 08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “30. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır; sınav ücretini yatırmayan adayların yerine bir kere olmak üzere sırası gelen diğer adaylara sınav ücretini yatırarak sınava katılma hakkı tanınacaktır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.