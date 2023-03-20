2023 seçmen listesi açıklandı mı? Seçmen kağıdına nereden bakılır? Seçmen kağıdı sorgulama nasıl yapılır?

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 07:50

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 07:50

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacak olan yurttaşlar seçmen listelerini merakla bekliyor. 18 Mart'ta seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimine ait parametreler Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) tanımlanacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listeler Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanacak ve listeler düzenlenecek.

SEÇMEN LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Seçmen Listeleri düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 20 Mart 2023 tarihinde askıya çıkacak.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan 2023 tarihinde askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Yurt dışı seçmen kütüğünün "www.ysk.gov.tr" adresinden yapılan ilanı sonlandırılarak ve itiraz süresi Türkiye saati ile 17.00'de son bulacak.

SEÇMEN KAĞIDINA NEREDEN BAKILIR?

Nerede oy kullanacağımı öğrenmek istiyorum? sorusu seçim dönemlerinde cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

SEÇMEN KAĞIDI NEREDEN ALINIR?

Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen Bilgi Kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler

SEÇMEN ADRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

İlgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.

İlgili nüfus müdürlüğünce tescil edilen adres beyan formu ve ekleri ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilir.

Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler.