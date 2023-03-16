Görme engelli seçmenler nasıl oy kullanacak? 2023 seçimlerinde görme engelli yurttaşlar tek başına oy kullanabilecek mi?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engelli vatandaşların listesi alınarak Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce SEÇSİS'e işlenmektedir. Peki, Görme engelli seçmenler nasıl oy kullanacak? 2023 seçimlerinde görme engelli yurttaşlar tek başına oy kullanabilecek mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 17:35
Görme engelli seçmenler nasıl oy kullanacak? 2023 seçimlerinde görme engelli yurttaşlar tek başına oy kullanabilecek mi?
Abone Ol google-news

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde, görme engelli seçmenler için oy pusulalarına uygun şablon hazırlayacak.

GÖRME ENGELLİ YURTTAŞLAR TEK BAŞINA OY KULLANABİLECEK Mİ?

Resmi Gazete'de 6 Nisan 2022'de yayımlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile görme engelli seçmenlerin, "oyun gizliliği" esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlandı.

Bu düzenleme, Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde ilk kez uygulanacak.

Önceki seçimlerde, seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanan görme engelliler, artık tek başlarına oy verebilecek.

GÖRME ENGELLİ SEÇMENLER NASIL OY KULLANACAK?

Yasa gereği, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), görme engelli seçmenlerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri için oy pusulalarına uygun şablon hazırlayacak. Tüm seçmenler için aynı oy pusulası basılacak, görme engelli seçmenlere, oy kullanma kabinine girerken oy pusulalarıyla kullanacakları şablonlar verilecek.

YSK, düzenlemenin uygulamasına ilişkin ilke ve esasların tespit çalışmalarını sürdürüyor.


Yüksek Seçim Kurulu YSK 2023 seçimleri görme engelli

İlgili Haberler

YSK siyasi partilerin 'seçim ittifakı' yapmalarına ilişkin usul ve esasları belirledi

YSK siyasi partilerin 'seçim ittifakı' yapmalarına ilişkin usul ve esasları belirledi
YSK seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu mu? YSK seçim takviminin başlangıcı ne zaman?

YSK seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu mu? YSK seçim takviminin başlangıcı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler