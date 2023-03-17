Seçmenin 'fatura' kesmesinden korkan Erdoğan'ın planı bakanları aday yapmak

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 07:19

Depremlerin ardından, Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine hazırlanırken siyasi partilerde de “seçmen davranışlarına” ilişkin çalışmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabinede yer alan bakanları büyükşehirlerde aday göstermek istiyor. Erdoğan’ın, bu hamlesinin ardında, depremlerdeki koordinasyon eksikliklerinin, 11 ilden daha çok “Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerdeki seçmen davranışlarını etkilemesinin bulunduğu” belirtiliyor. Deprem illerindeki nüfusun 14 milyon civarında olduğu bilinirken bu illerde “AKP’nin oy oranlarında bir değişiklik olmayacağına” dikkat çekiliyor.

İSTANBUL’DAN AZ NÜFUS

Sadece İstanbul’un 16 milyonluk nüfusunun 11 ilin nüfusunu geçtiği belirtilirken Ankara, İzmir, Antalya gibi illerde “seçmenlerin faturayı Cumhur İttifakı’na kesebileceği” iddia ediliyor.

Erdoğan’ın, özellikle CHP’nin etkili olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde gösterilecek milletvekili adaylarını “ince eleyip sık dokuyacağı” öğrenildi. Büyükşehirlerdeki seçmen davranışı ile ilgili “yerel seçimler” örnek gösteriliyor.

‘CHP’NİN KONTROLÜNDE’

AKP’de, “Yerel seçimlerde, başta İstanbul, Ankara 5 büyükşehir CHP’ye geçti. 2023 seçimleri kritik bir seçim. Aynı hatanın tekrar edilmemesi gerekiyor. Özellikle İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Antalya ve Mersin gibi büyükşehirler CHP’nin kontrolünde. Depremde olası olumsuzluklar, doğrudan bu kentteki seçmen davranışlarını etkiliyor. Risk, deprem illerinden daha çok büyükşehirlerde” değerlendirmesi yapılıyor.