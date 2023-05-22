2023 Sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? Sınav görev başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Yayınlanma: 22.05.2023 - 13:48

Güncelleme: 22.05.2023 - 13:48

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlarda binlerce öğretmen, gözetmen olarak görev alıyor. Sınav binalarında yönetici, sınav sorumlusu, gözetmen, salon başkanı gibi görevlere getirilen öğretim görevlilerinin ne kadar ücret aldığı merak ediliyor. Peki, Sınav gözetmen ücreti ne kadar? Sınav görev başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2023 Sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda gözetmenlik yapan görevlilerin sınav ücretlerine göre;

-2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

-2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

-2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

-2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

-2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında 602 TL alacak.

-2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 730 TL alacak.

-2022 yılında E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında 548 TL alacak.

-2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

-2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.

SINAV GÖREV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılan sınavların düzenlenmesi sürecinde birçok öğretim görevlisi görev alıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavlarında görev alacaklar GİS üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler ise MEBBİS üzerinden belirlenen başvuru tarihlerinde müracaatlarını iletiyor.