Yayınlanma: 18.05.2023 - 15:49

Güncelleme: 18.05.2023 - 15:49

Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir seçim yapacak olan seçmenler sandık kurulunda yer alan müşahitlerin ne iş yaptıklarını merak ediyor. Yurttaşlar, 14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde görev yapan müşahitlerin para alıp almayacağını araştırıyor. Peki, Müşahit nedir, nasıl olunur? 14 Mayıs'ta görev yapan sandık müşahitleri ne kadar ücret alacak? Sandık müşahidi para alır mı? İşte ayrıntılar...

MÜŞAHİT NEDİR?

14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde ve 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıklarda görev yapacak olan müşahitlerin görevlerinin ne olduğu merak ediliyor.

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

Seçimin tarafsız bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini ve sandık kurulunun görevini doğru yapıp yapmadığını denetleyen müşahitler 28 Mayıs seçimlerinde ciddi bir görev üstlenecekler.

MÜŞAHİT NASIL OLUNUR?

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir.

Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

MÜŞAHİTLER PARA ALIR MI?

Müşahitlik resmi bir görev olmamakla birlikte gönüllü olarak yapılan bir görevdir. Bu nedenle sandık kurulunda yer alan müşahitler para almazlar.