2023'te 24 bin 287 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 17- 23 Mart tarihlerinde 2 bin 527 kaçak göçmenin yakalandığını bildirilirken, 2023'te ise toplam 24 bin 287 kaçak göçmen sınır dışı edildiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 22:56
2023'te 24 bin 287 kaçak göçmen sınır dışı edildi
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Göç İdaresi Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre; 17- 23 Mart tarihleri arasında, 2 bin 527 kaçak göçmen yakalandı ve yakalanan kaçakların 2 bin 18'i sınır dışı edildi.

2023'te ise toplam 24 bin 287 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, 17 bin 194 yabancının sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Göç İdaresi Başkanlığı kaçak göçmen sınır dışı

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