2023'te 24 bin 287 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 22:56

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 22:56

Göç İdaresi Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre; 17- 23 Mart tarihleri arasında, 2 bin 527 kaçak göçmen yakalandı ve yakalanan kaçakların 2 bin 18'i sınır dışı edildi.

2023'te ise toplam 24 bin 287 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, 17 bin 194 yabancının sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.