Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 47 göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti.
"TCSG-28" botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen lastik bottaki Yemen, Eritre, Etiyopya ve Liberya uyruklu 47 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı küplere bindirecek anket
- Kılıçdaroğlu farkı açtı, MHP baraj altı
- Çocuklara sosyal medyayı sınırlayan ilk eyalet: Utah
- Altında yükseliş sürüyor! Gram altında yeni rekor
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Suçlanana suçlama görevi
- İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia
- AKP'de Mehmet Şimşek krizi sürüyor
- Seçimini yaptı: Cevizoğlu'ndan aday adaylığı başvurusu!
- 'Arsenik' skandalının ardından Kızılay'dan yeni karar