‘Ev eşyası var’ denilen kamyonda 60 göçmen çıktı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 16:30

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 16:42

Van'ın Muradiye ilçesinde icra edilen devriye faaliyetinde jandarma timleri durdurdukları bir kamyonun şoförüne yaptığı sorgulamada ‘ev eşyası var’ cevabını aldı. Ancak şoförün tedirgin hareketlerinden şüphelenen jandarma güçleri, kamyon kasasında 60 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek olup, kamyon sürücüsü A.D. gözaltına alındı.