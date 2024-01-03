2023’te 315 kadın katledildi, 248 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu: Katilleri en yakınları

Yayınlanma: 03.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 04:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2023 yılı kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri raporunu açıkladı. Rapora göre 2023 yılında 315 kadın öldürülürken, 248 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 2023 yılında öldürülen kadınlardan yüzde 65’i evlerinde öldürüldü. 2023 yılında öldürülen kadınların yüzde 55’i ise ateşli silahla vurularak öldürüldü. Öldürülen kadınların yüzde 41’i evli olduğu erkek tarafından katledildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Her gün televizyonlardan, sosyal medyadan gördüğümüz üzere kadınlar erkekler tarafından vahşice öldürülmeye devam ediyor. Bu yüzden bizler o gerçeklere bir nebze de olsa ulaşabilmek adına kendimiz kadın cinayetleri verilerini raporluyor durumdayız. Eğer devletin kurumlarının ilgili bakanlıkların açıkladığı şeffaf bir şekilde karşılaştırmasını yapabildiğimiz veriler olsaydı biz ayrıca bu verilere ulaşmaya çalışmıyor olacaktık” dedi. Ataselim, “Şiddetin öyle uzakta bir yabancıdan geldiğini görmüyoruz. Tam tersine şiddet tam içimizde ve en yakınlarımızdan bize geliyor. Kadınlar en yakınları tarafından ateşli silahla öldürülüyor. Potansiyel failler bu silahlara nasıl kolaylıkla ulaşılabiliyor? Bireysel silahlanmanın önlenmesi lazım” uyarısında bulundu.

Kadın cinayetlerinin yıllar içinde azaldığını iddia etmenin doğru olmayacağını belirten Ataselim, “6284 sayılı kanun etkin uygulanırsa şiddet ilk baş gösterdiğinde durdurulur, sonu kadın cinayetleriyle bitmez. Örneğin 2021’de 280 kadın cinayeti, 217 şüpheli kadının ölümü gerçekleşmişken, 2022’de 334 kadın cinayeti 245 şüpheli kadın ölümü var. 2023’te 315 kadın cinayeti, 248 şüpheli kadın ölümü oldu” açıklaması yaptı.

‘LAİK VE ÖZGÜR YAŞAYACAĞIZ’

Ataselim, “Parlamentodaki gerici bir atmosferi hepimiz görüyoruz. 6284 hedefe oturtuluyor. Medeni kanun tartışmaya açılmak isteniyor. Modern haklarımız, eşitliğe dair ne hakkımız varsa tartışmaya açılmak isteniyor. Hayatta kalamayacağımızı biliyoruz. Laik yaşayacağız, özgür yaşayacağız. Mutlaka kadın cinayetlerini bizler durduracağız” dedi. l İSTANBUL