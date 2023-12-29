Yayınlanma: 29.12.2023 - 09:53

Güncelleme: 29.12.2023 - 09:53

Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesini yayımlıyor. Peki, 2024 Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2024 Bedelli askerlik ücretleri açıklandı mı?



GÜNCEL BEDELLİ FİYATI NE KADAR?

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti.

2024 BEDELLİ ASKERLİK FİYATLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak. Memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.



BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerliğe %30 zam gelmesi halinde ücret 159.056 lira olacak. %40 zam yapılması halinde ise güncel bedelli askerlik tutarı, 171.291 liraya ulaşacak. Bedelli askerliğe %50 artış olması durumunda toplam ödeme 183.526 lira olacak.