2024 Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2024 Bedelli askerlik ücretleri açıklandı mı?

2024 zammı ile birlikte artması beklenen bedelli askerlik fiyatları, memur maaşlarına yapılan yılda iki zamla birlikte iki kez artış gösteriyor. Peki, 2024 Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2024 Bedelli askerlik ücretleri açıklandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 09:53
2024 Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2024 Bedelli askerlik ücretleri açıklandı mı?
Abone Ol google-news

Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesini yayımlıyor. Peki, 2024 Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2024 Bedelli askerlik ücretleri açıklandı mı?

GÜNCEL BEDELLİ FİYATI NE KADAR?

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti.

2024 BEDELLİ ASKERLİK FİYATLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak. Memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerliğe %30 zam gelmesi halinde ücret 159.056 lira olacak. %40 zam yapılması halinde ise güncel bedelli askerlik tutarı, 171.291 liraya ulaşacak. Bedelli askerliğe %50 artış olması durumunda toplam ödeme 183.526 lira olacak.


Bedelli askerlik bedelli askerlik ücreti askerlik Asker

İlgili Haberler

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2024 Bedelli askerlik başvurusu için son tarih ne zaman?? Bedelli askerlik ücreti nasıl yatırılır?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2024 Bedelli askerlik başvurusu için son tarih ne zaman?? Bedelli askerlik ücreti nasıl yatırılır?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2024 MSB Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücreti nasıl yatırılır?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2024 MSB Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücreti nasıl yatırılır?
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam... Dört yılda yüzde 290 arttı

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam... Dört yılda yüzde 290 arttı

En Çok Okunan Haberler