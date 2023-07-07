Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam... Dört yılda yüzde 290 arttı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 09:47

Güncelleme: 07.07.2023 - 10:46

2019 yılında yürürlüğe giren kanunla kalıcı olarak uygulanmaya başlayan bedelli askerlik ücretlerine yapılacak temmuz zammı, memurlara yapılan zamların ardından netleşti.

Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17.55 oranında arttı.

Böylece, 2023’ün ocak – haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti temmuz – aralık dönemi için 122.350,80 TL’ye çıkartıldı.

Yüzde 17.55’lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu. Son bir yıllık dönemde enflasyon yüzde 38.21 olarak gerçekleşmesine rağmen, geçen yılın temmuz ayında 80.065 TL olan bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde yüzde 52.81 oranında artış kaydetti.

YOKLAMA KAÇAĞI OLANLARDAN HER AY 1.785 TL İLAVE ÜCRET ALINACAK

Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 1.785 TL ilave ücret alınacak. Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 1.785 TL ücrete tabi olacak.

BEDELLİ ÜCRETİ DÖRT YILDA YÜZDE 290 ARTTI

Bedelli askerlik ücreti, kalıcı uygulamaya ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılı haziran ayında 31.343 TL idi. O tarihten bugüne tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 226.76 oranında arttı. Bedelli askerlik ücreti ise aynı dönemde yüzde 290.36 oranında artış kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi" ile birlikte katsayılar belirlenmişti. Böylece bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak değişmişti.