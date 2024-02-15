Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:09

Güncelleme: 15.02.2024 - 10:09

PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 2024 sınavlarının tarihinde değişikliğe gidildi. Polis Akademisi'nin internet adresinden yapılan "PMYO ve POMEM EĞİTİM SONU SINAVI" başlıklı duyuruyla yeni tarih paylaşıldı. Peki, 2024 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman?

2024 PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi'nin internet adresinden yapılan "PMYO ve POMEM EĞİTİM SONU SINAVI" başlıklı duyuruyla yeni tarih paylaşıldı. Yapılan açıklamada "15 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan Eğitim Sonu Sınavı 15 Nisan 2024 tarihine ertelenmiştir." denildi.