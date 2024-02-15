2024 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 15 Şubat 2024 tarihinde yapılması planlanan polislik sınavları yapılan açıklamayla ileri bir tarihe ertelendi. Peki, 2024 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman?
PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 2024 sınavlarının tarihinde değişikliğe gidildi. Polis Akademisi'nin internet adresinden yapılan "PMYO ve POMEM EĞİTİM SONU SINAVI" başlıklı duyuruyla yeni tarih paylaşıldı. Peki, 2024 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman?
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2024 PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?
Polis Akademisi'nin internet adresinden yapılan "PMYO ve POMEM EĞİTİM SONU SINAVI" başlıklı duyuruyla yeni tarih paylaşıldı. Yapılan açıklamada "15 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan Eğitim Sonu Sınavı 15 Nisan 2024 tarihine ertelenmiştir." denildi.
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