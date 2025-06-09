2024’te 63 can kaybı yaşayan motokuryeler iş güvenliği istiyor

Çalışırken kaza, yaralanma, sakatlanma ve ölüm riskiyle karşı karşıya kalan motokuryeler, uzun süredir yürüttükleri mücadele sonucunda mesleklerinin “az tehlikeli” sınıftan “tehlikeli” sınıfa alınmasını sağladı. Ancak sorunlar bununla sınırlı değil. 2024 yılında 63 kuryenin çalışırken yaşamını yitirdiğini hatırlatan motokuryeler, mesleklerinin “çok tehlikeli” statüsüne geçirilmesini talep ediyor.

Emekçi Kuryeler Derneği Sözcüsü Mehmet Timurtaş, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, hız baskısı yaratan sistemleri eleştirdi. “Bonus ve puanlama uygulamaları kuryeleri hız yapmaya zorluyor, bu da kazalara neden oluyor. Uzak mesafe siparişler de aynı şekilde hız teşvikidir.

Teslimat mesafesi 11 kilometreden 3 kilometreye düşürülmeli” diyen Timurtaş, motorcu dostu bariyerlerin yaygınlaştırılmasını ve ilan panolarında ‘Motosikleti fark edin’ temalı kamu spotlarının yayımlanmasını istedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, önümüzdeki iki ay içinde motokuryelerin kayıt altına alınacağını açıklamasına ve koruyucu ekipman zorunluluğuna ilişkin vurgusuna da yanıt veren Timurtaş, “Mont, dizlik, kask bizim için arabaların kaportasıdır. Fahiş fiyatlı koruyucu kıyafetlerde KDV acilen düşürülmeli” dedi. Timurtaş ayrıca şu talepleri sıraladı:

Kent ve belediye meclislerinde motokurye temsilcilerine yer verilmeli

P1 yetki belgesi ücretleri düşürülmeli

Mesleki yeterlilik sertifikası işverenler tarafından karşılanmalı

‘KONTAK KAPATTIK’

Motor, yakıt, bakım ve vergi gibi tüm giderlerini kendileri karşılayan esnaf kuryeler de artan maliyetler ve düşen ücretlere karşı ses yükseltiyor. Getir’in paket başı ücretleri yüzde 30 oranında düşürmesi üzerine Beşiktaş deposundaki kuryeler kontak kapattı. Esnaf kurye Mehmet Kadir Basutçu, İstanbul ve Ankara’nın birçok noktasında onlarca kuryenin iş bıraktığını belirterek “Patronların pervasız ücret düşürme politikalarına karşı mücadeleye kararlıyız” dedi.