2025 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu

2025 Avrupa Birliği (AB) Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri, Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Haber Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğin Güçlendirilmesi II” projesi kapsamında 7’ncisi düzenlenen ödüller, bağımsız gazeteciliğin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Törene basın mensuplarının yanı sıra sivil toplum temsilcileri, medya kuruluşları ve uluslararası kurum temsilcileri katıldı. Açılış konuşmalarını Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Thomson Foundation Ödül Koordinatörü Sanja Lazic ve AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilčinskas yaptı.

Bilgin, gazeteciliğin tarih boyunca zorluklarla sürdürüldüğünü vurgulayarak, “Hakikati yazmak, gücü sorgulamak, yolsuzluğu açığa çıkarmak her zaman bedel gerektirdi” dedi. Lazic, araştırmacı gazeteciliğin cesaret istediğini belirterek ödül sahiplerini tebrik etti. Vilčinskas ise Türkiye’nin basın özgürlüğü endeksinde 159. sırada olmasının üzücü olduğunu ifade ederek, “Fikirler özgürce söylenmezse ilerlenemez” dedi.

ÖDÜLLER:

Birincilik: T24 muhabiri Asuman Aranca, Ayhan Bora Kaplan ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman arasındaki bağlantılara dair MASAK raporlarını ortaya çıkaran haberiyle.

İkincilik: BirGün’den İsmail Arı, Yunus Emre Vakfı’ndaki naylon faturalarla yürütülen yolsuzluğu belgeleyen haberiyle.

Üçüncülük: KRT’den İlknur Yağumli ve Ahmet Sesli, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde savcı ve avukatların da dahil olduğu Ponzi sistemini açığa çıkardıkları haberle.

Mansiyon: Medyascope’tan Gülseven Özkan, sahte belgelerle yabancılara düşük bedellerle vatandaşlık satıldığını belgeleyen araştırmasıyla.

Gazeteciler Cemiyeti üyesi Nurcan Gökdemir, jüri değerlendirmesinde başvuruların neredeyse tamamının ödül niteliğinde olduğunu belirterek, “Her şeye rağmen gerçek gazetecilik damarının öldürülemeyeceğini gösteriyor” dedi.