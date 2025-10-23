Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için geri sayım sürerken, 1-15 Ağustos tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, infaz koruma memuru alımı sonuçlarına ilişkin Bakanlıktan gelecek son açıklamayı bekliyor. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?
ADALET BAKANLIĞI İKM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru başvuru sonuçları henüz açıklanmadı; sınavlara katılmaya hak kazanan adayların en geç Kasım ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor.
ADALET BAKANLIĞI İKM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adalet Bakanlığı 3.500 personel alımı sonuçları, cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.