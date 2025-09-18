Adalet Bakanlığı bünyesinde infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli kadrolarına alım yapılacak. Zabıt katipliği için başvuru yapan adaylar ise 27 Eylül’de sınavlara davet edilecek. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 15 Ağustos itibariyle sona ererken değerlendirme işlemleri de bu tarihten itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin bir takvim yayımlanmadı.

Sonuçların en geç Eylül ayı sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar özel-genel şartlar, KPSS puanı, eğitim vb. gibi kriterlere göre değerlendirilecek. KPSS puanı en yüksek olan adaydan itibaren adaylar çağılırken toplam ilan edilen kadronun üç katı aday sınavlara davet edilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.