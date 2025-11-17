Emniyet Genel Müdürlüğü, personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin, banka promosyon ihalesinde, Türkiye İş Bankasının 100 bin liralık teklifinin kabul edildiğini bildirdi. Peki, 2025 EGM promosyon ödemesi yattı mı? EGM promosyon ödeme takvimi belli oldu mu?

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ YATTI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde, yeni promosyon ödemesinin tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İhaleyi kazanan İş Bankası ile imzalanacak yeni protokolün hangi tarihte yürürlüğe gireceği de paylaşılmadı.

Ancak protokolün, 2022 yılında yapılan anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte, 2025 yılı Kasım ayı içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bilindiği üzere önceki protokol 1 Kasım 2022 tarihinde uygulanmaya başlamıştı.

Yeni anlaşmanın resmileşmesi için EGM ile ilgili banka arasında sözleşmenin imzalanması gerekiyor. Sözleşmenin ardından ödeme şartları, tutarlar ve süreçlere ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla resmi duyuru yoluyla paylaşılacak.

EGM PROMOSYONU NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü, personelin maaş ve ücret ödemelerini kapsayan 2025-2028 banka promosyon ihalesinde, Türkiye İş Bankası’nın 100 bin liralık teklifinin kabul edildiğini duyurdu. Yeni dönem promosyon anlaşmasına ilişkin ayrıntıların, protokolün resmen imzalanmasının ardından paylaşılması bekleniyor.