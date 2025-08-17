2025 KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK başvuruları nasıl yapılır?

Genellikle her yıl yaz aylarında başlayan KYK yurt başvuruları, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde de araştırma konusu oldu. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK başvuruları nasıl yapılır?

2025-2026 KYK YURT BAŞVURULARI BA Ş LADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan KYK yurt başvuru tarihleri, genellikle ÖSYM’nin üniversite yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından netleşiyor. 2025 YKS tercihleri henüz alınmadı. Geçmiş yılların takvimine bakıldığında, KYK yurt başvuruları genellikle yerleştirme sonuçlarından yaklaşık bir hafta sonra, Ağustos ayının son haftasında başlıyor. Örneğin, 2024-2025 döneminde başvurular 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı.' Bu doğrultuda, 2025-2026 KYK yurt başvurularının da benzer tarihlerde başlaması öngörülüyor, ancak resmi takvimin GSB tarafından duyurulması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.