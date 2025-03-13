Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:35

Güncelleme: 13.03.2025 - 10:35

Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yerleri 30 Nisan Perşembe günü Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Milli Savunma duyurulacak. Peki, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 yılı Mayıs ayı celp ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Açıklamada, sınıflandırılan yükümlülerin tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacağı belirtildi. Ancak, daha önceki dönemlerde sınıflandırılmış olan yükümlüler de dâhil olmak üzere, yedek subay ve yedek astsubay adaylığına ayrılanlardan, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen geçerli bir mazereti bulunmaksızın bakaya kalanların, er statüsünde askere sevk edileceği ifade edildi.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025