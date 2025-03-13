2025 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak askerlik yerleri ile birlikte yükümlüler nerede askerlik yapacağını öğrenecek. Sınıflandırma sonuçları için e-Devlet sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Peki, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yerleri 30 Nisan Perşembe günü Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Milli Savunma duyurulacak. Peki, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 yılı Mayıs ayı celp ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Açıklamada, sınıflandırılan yükümlülerin tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacağı belirtildi. Ancak, daha önceki dönemlerde sınıflandırılmış olan yükümlüler de dâhil olmak üzere, yedek subay ve yedek astsubay adaylığına ayrılanlardan, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen geçerli bir mazereti bulunmaksızın bakaya kalanların, er statüsünde askere sevk edileceği ifade edildi.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:
Sevk Tarihleri
02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025
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