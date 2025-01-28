Yayınlanma: 28.01.2025 - 11:14

Güncelleme: 28.01.2025 - 11:14

Bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlülerin askerlik işlemleriyle ilgili detaylar açıklandı.

Askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri tamamlanan yükümlüler, sonuçlarını 29 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Askerlik yerlerinin açıklanmasının öğle saatlerinde yapılması beklenirken, yükümlüler bu süreçte e-Devlet sistemi üzerinden bilgilerini kontrol edebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını vatandaşlar e-Devlet sistemi ya da askerlik şubelerinden kolaylıkla öğrenebilecek.

e-Devlet sisteminden bakacak olan vatandaşların MSB işlemleri altında bulunan "Askerliğim" ekranına tıklamaları gerekiyor.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/ Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) - 06 Şubat 2025

Er (2'inci Grup) - 06 Mart 2025

Er (3'üncü Grup) - 03 Nisan 2025