MSB açıkladı: Askerlik yerleri belli oldu

Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri açıklandı.

MSB açıkladı: Askerlik yerleri belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:34

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü, 2025 şubat celbi askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 29 Ocak 2025 Cuma günü erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şubat/Mart ve Nisan 2025 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."


Etiketler: #askerlik #Asker #MSB

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